1 Mayıs görevine giden polis aracı kaza yaptı: 1 yaralı

Kaza sonrası otomobil içerisinde bulunan bir kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası ambulans ile hastaneye sevk edilirken, kazaya karışan otomobiller ise çekici ile olay yerinden kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafiğin tek şeritten sağlandığı yol ise araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Sabah saatlerinde meydana gelen zincirleme kazaya karışan araç içerisinde 1 Mayıs için görevlendirilen polis memurlarının olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.