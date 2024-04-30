1 Mayıs öncesi Taksim çevresinde sıkı denetim

İstanbul'da kutlanacak 1 Mayıs İşçi bayramı öncesinde özellikle Taksim çevresindeki ilçelerden Şişli'de tedbirler kapsamında Harbiye ve Feriköy Bölgelerine genel güvenlik ve asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, TEM Şube Müdürlüğü,Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik-Asayiş-Yunus-Devriye ekiplerinin katılımı ile 8 noktada sabit, 8 mahallede ring olarak Asayiş -Güvenlik Dar Alan Uygulaması yapıldı.

Denetim için 150 civarı personelin katılımı ile Cemil Topuzlu Açıkhava Tyatroyosunda toplanılarak uygulamanın yapılacağı 8 noktada sabit 8 mahallede ring yapılarak denetim gerçekleştirildi. Özellikle Maçka parkı girişinde araçlar ve motosikletlere yönelik kimlik ve GBT kontrolü yapıldı.