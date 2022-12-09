Haberler Yaşam Haberleri 1 milyon değerinde silahlar ele geçirildi! Ankara’da 2 suç örgütü çökertildi
Giriş Tarihi: 9.12.2022 11:49 Son Güncelleme: 9.12.2022 11:51

1 milyon değerinde silahlar ele geçirildi! Ankara’da 2 suç örgütü çökertildi

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü suç örgütlerine göz açtırmıyor. Organize polisi, il dışından zulalı araçlarla getirilen silahların satışını yapan iki suç örgütünü yönelik 9 adrese düzenlediği operasyonlarda; 1 milyon lira değerinde çeşitli markalarda silahlı ele geçirirken 5 şüpheliyi de gözaltına aldı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
1 milyon değerinde silahlar ele geçirildi! Ankara’da 2 suç örgütü çökertildi

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Sube Müdürlügü ekiplerinin yapmış oldukları çalışmalarda, Ankara'da faaliyet gösteren suç örgütlerine çevre illerden zulalı araçlarla getirdikleri silah getirdiğini tespit etti.

1 MİLYON DEĞERİNDE SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde organize polisi iki ayrı suç örgütüne ait 4 işyeri, 5 ikamet olmak üzere 9 adrese yapılan operasyonlarda; 1 milyon lira değerinde çeşitli markalarda 21 adet ruhsatsız tabanca, 11 pompalı tüfek ve tabancalara ait çok sayıda fisek ele geçirilirken 5 şüpheli yakalanarak gözaltına aldı.

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1 milyon değerinde silahlar ele geçirildi! Ankara’da 2 suç örgütü çökertildi
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