1 milyon değerinde silahlar ele geçirildi! Ankara’da 2 suç örgütü çökertildi

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Sube Müdürlügü ekiplerinin yapmış oldukları çalışmalarda, Ankara'da faaliyet gösteren suç örgütlerine çevre illerden zulalı araçlarla getirdikleri silah getirdiğini tespit etti.

1 MİLYON DEĞERİNDE SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde organize polisi iki ayrı suç örgütüne ait 4 işyeri, 5 ikamet olmak üzere 9 adrese yapılan operasyonlarda; 1 milyon lira değerinde çeşitli markalarda 21 adet ruhsatsız tabanca, 11 pompalı tüfek ve tabancalara ait çok sayıda fisek ele geçirilirken 5 şüpheli yakalanarak gözaltına aldı.