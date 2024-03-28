1 ton uyuşturucu ele geçirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 41 ilde, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından ise 12 ilde uyuşturucu tacirleri ve sokak satıcılarına yönelik olarak 565 ekip, 1602 personel ve 28 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla düzenlenen Narkoçelik- 9 operasyonlarında, 1 ton 43 kilogram uyuşturucu madde ve 387 bin adet uyuşturucu hap ele geçirilirken 434 uyuşturucu taciri ve sokak satıcısı gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "Uyuşturucu satıcılarının geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine ve sokak satıcılarına karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" dedi.