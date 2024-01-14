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Giriş Tarihi: 14.1.2024

1 yılda tam 10 ton zehir ele geçirildi

Emir SOMER Emir SOMER
1 yılda tam 10 ton zehir ele geçirildi
Narkotik polisleri; son 1 yılda düzenlenen operasyonlarla 10 tonu aşkın uyuşturucu madde ele geçirdi. Zehir tacirlerinin uyuşturucu maddeleri sakladıkları ve "Zula" olarak kullandıkları ahşap kontrplaklar, deodorant şişeleri, sürpriz yumurtalar, jöle kutuları ve peynir tulumlarındaki uyuşturucu maddeler, narkotimler tarafından tek tek ortaya çıkarıldı. Son 3 yılda 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına ise yüzde 78 oranında darbe vuruldu. En büyük yardımcıları hassas burunlu narkotik dedektör köpekleri olan narkotimler, 12 uyuşturucu madde satıcısının gözaltına alındığı bir başka operasyonda deodorant şişelerine saklanmış 20 kilogram, aracın klima panelindeki gizli bölmeye saklanmış halde ise 34.91 gram kokain buldu. Yapılan başka bir operasyondaysa çikolata süsü verilmiş sürpriz yumurtaların içerisinden satışa hazır hale getirilmiş onlarca uyuşturucu hap çıktı.

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1 yılda tam 10 ton zehir ele geçirildi
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