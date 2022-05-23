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Giriş Tarihi: 24.5.2022

10 aylık kin çatışması

10 aylık kin çatışması
İstanbul Beyazıt'ta, tarihi Kapalıçarşı'nın hemen yanıbaşındaki caddede işyerleri bulunan ve 10 ay önce "tükürük" kavgası nedeniyle husumet besleyen iki esnaf grubu çatıştı. 1'i polis, 7 kişi yaralandı. Polis, 27 şüpheliyi gözaltına aldı. Çatışmaya uzanan husumet, iddiaya göre 10 ay önce başladı. Polat Ö. ve Ayhan Ö. ile Mahmut K. ve Remzi K. arasında tezgâh önüne tükürme nedeniyle tartışma çıktı, biri ağır iki kişi silahla vurularak yaralandı. 10 aylık kin, dün tekrar alevlendi. Gruplar arasında dün sabah saat 10.00 sıralarında tartışma çıktı. Silahlar çekildi, kurşunlar havada uçuştu. Olaya müdahale eden 17 yıllık polis memuru Gökhan K. ile 5 şüpheli ve bir vatandaş yaralandı. Olay sırasında bir kişinin, polisin belinden silahı alıp ateş açtığı öğrenildi. Özel Harekât polisleri, çatışmanın ardından çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Polis ekipleri olayla ilgili 27 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde 2 tabanca ele geçirildi. Polis memuru Gökhan K.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Emir SOMER - Çağrı OĞUZ - Bulut YAMANDAĞ - Yunus Emre KAVAK / SABAH

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10 aylık kin çatışması
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