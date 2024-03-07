10 bin adıma geri dönüş

Sağlıklı bir vücut için gün içerisinde toplamda kaç adım atmak gerektiğine dair yapılan araştırmalara bir yenisi daha eklendi. Uzun süre günde 10 bin adım atılması gerektiği fikri hâkimdi. Ancak geçtiğimiz aylarda günde 5 bin adımın da yeterli olabileceğine dair araştırma yayınlanmıştı. Bu kez ise Avustralyalı bilim insanlarının çalışması yeniden 10 bin adımı gündeme getirdi. Sidney Üniversitesi uzmanlarının araştırmasına göre günde 10 bin adım atmak bütün gün masa başında geçse bile erken ölüm riskini yüzde 39 azaltıyor. Araştırmacılar özellikle ofislerde masa başında çalışanların günde en az 3 bin adım atmaları gerektiğini tavsiye etti.