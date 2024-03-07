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Giriş Tarihi: 8.3.2024

10 bin adıma geri dönüş

Günde 10 bin adım yerine 5 bin adımın yeterli olacağı görüşünü çürütecek yeni bir araştırma yayımlandı. Avustralyalı akademisyenler 10 bin adım atmanın ölüm riskini yüzde 39 azalttığını saptadı

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10 bin adıma geri dönüş
Sağlıklı bir vücut için gün içerisinde toplamda kaç adım atmak gerektiğine dair yapılan araştırmalara bir yenisi daha eklendi. Uzun süre günde 10 bin adım atılması gerektiği fikri hâkimdi. Ancak geçtiğimiz aylarda günde 5 bin adımın da yeterli olabileceğine dair araştırma yayınlanmıştı. Bu kez ise Avustralyalı bilim insanlarının çalışması yeniden 10 bin adımı gündeme getirdi. Sidney Üniversitesi uzmanlarının araştırmasına göre günde 10 bin adım atmak bütün gün masa başında geçse bile erken ölüm riskini yüzde 39 azaltıyor. Araştırmacılar özellikle ofislerde masa başında çalışanların günde en az 3 bin adım atmaları gerektiğini tavsiye etti.
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10 bin adıma geri dönüş
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