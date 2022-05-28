10 dakikada 16 metrelik böreği yedi

"ÇOK ZORLANDIM AMA BAŞARDIM"

Derece alabilmek için yaklaşık 1,5 gündür bir şey yemediğini ifade eden Erdem Salman, "Hedefim Bursa'nın plakası olan 16 metre börek yemekti. Ben 15 metre 60 santim börek yedim. Börekleri yerken çok zorlandım. Birinci geldikten sonra hemen lavaboya koştum. 1,5 gündür hiç bir şey yemiyordum. Bu yarışmaya iyi hazırlandım. Önümüzdeki yıl yarışmaya tekrar katılacağım' dedi.