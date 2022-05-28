10 dakikada 16 metrelik böreği yedi

Bir börekçi esnafı tarafından bu yıl 7'inci kez düzenlenen börek yeme yarışmasında renkli anlar yaşandı. Yarışmaya birçok ülkeden yarışmacı katıldı. 3 Bin liralık ödülün sahibi olmak için kıyasıya yarışan yarışmacılar birbiriyle kıyasıya mücadele etti.
Geleneksel hale gelen yarışmayı, 2 gündür yarışmaya hazırlanan ve hiç bir şey yemeyen Erdem Salman kazandı. Salman, başlama düdüğü ile birlikte 10 dakika içerisinde 15 metre 60 santimlik böreği bitirdi.
"ÇOK ZORLANDIM AMA BAŞARDIM"
Derece alabilmek için yaklaşık 1,5 gündür bir şey yemediğini ifade eden Erdem Salman, "Hedefim Bursa'nın plakası olan 16 metre börek yemekti. Ben 15 metre 60 santim börek yedim. Börekleri yerken çok zorlandım. Birinci geldikten sonra hemen lavaboya koştum. 1,5 gündür hiç bir şey yemiyordum. Bu yarışmaya iyi hazırlandım. Önümüzdeki yıl yarışmaya tekrar katılacağım' dedi.