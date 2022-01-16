10 günde 10 ev soydular

Kısa bir süre içerisinden 10 ayrı eve girip binlerce liralık elektronik eşya ve ziynet eşyası çalan hırsızlar mahalleliyi bezdirdi. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü polisleri harekete geçti.

Operasyonda hırsızlar Oğuzhan K.(25), Emin Y.(20) VE Sami A.(19)'u gözaltına aldı. Yapılan incelemede şüphelilerin azılı hırsız olduğu ortaya çıktı. Oğuzhan K.'nın daha önceden 15 kez hırsızlık, 2 adet yaralama, 2 kez uyuşturucu olmak üzere toplam 19 kez gözaltına alındığı belirlendi. Diğer şüpheliler Emin Y.'nin hırsızlık yaralama gibi suçlardan toplam 12, Sami A.'nın ise 31 kez polise geliş kaydı olduğu ortaya çıktı. Ayrıca şüpheliler hakkında bir çok suçtan yakalama kararı bulunduğu öğrenildi.

Emniyette sorgulanan şüphelilerin Küçükçekmece, Bağcılar ve Beşiktaş'ta girdikleri evlerden cep telefonu, oyun konsolları, bilgisayar, televizyon gibi elektronik eşyalar ile bir miktar para çaldıkları tespit edildi. Poliste işlemleri tamamlanan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.