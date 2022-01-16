Haberler Yaşam Haberleri 10 günde 10 ev soydular
Giriş Tarihi: 16.1.2022 10:59 Son Güncelleme: 16.1.2022 11:01

10 günde 10 ev soydular

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
10 günde 10 ev soydular

İstanbul Küçükçekmece, Bağcılar ve Beşiktaş’ta 10 günde 10 ayrı eve girip hırsızlık yaptılar. Hırsızlar bazı olaylarında saniye saniye kameralara yakalandılar. Polisin yakaladığı 3 hırsız tutuklandı.

Kısa bir süre içerisinden 10 ayrı eve girip binlerce liralık elektronik eşya ve ziynet eşyası çalan hırsızlar mahalleliyi bezdirdi. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü polisleri harekete geçti.

Operasyonda hırsızlar Oğuzhan K.(25), Emin Y.(20) VE Sami A.(19)'u gözaltına aldı. Yapılan incelemede şüphelilerin azılı hırsız olduğu ortaya çıktı. Oğuzhan K.'nın daha önceden 15 kez hırsızlık, 2 adet yaralama, 2 kez uyuşturucu olmak üzere toplam 19 kez gözaltına alındığı belirlendi. Diğer şüpheliler Emin Y.'nin hırsızlık yaralama gibi suçlardan toplam 12, Sami A.'nın ise 31 kez polise geliş kaydı olduğu ortaya çıktı. Ayrıca şüpheliler hakkında bir çok suçtan yakalama kararı bulunduğu öğrenildi.

Emniyette sorgulanan şüphelilerin Küçükçekmece, Bağcılar ve Beşiktaş'ta girdikleri evlerden cep telefonu, oyun konsolları, bilgisayar, televizyon gibi elektronik eşyalar ile bir miktar para çaldıkları tespit edildi. Poliste işlemleri tamamlanan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Sezen Aksu sosyal medyada gündem oldu! Sezen Aksu, Hz. Adem ve Hz. Havva ile ilgili şarkı sözleri ile tepkilerin odağında!
Son dakika: Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
Süper minili Pınar Altuğ'un selülit görünümlü bacakları olay oldu! 47 yaşındaki Pınar Altuğ ters ışık kurbanı mı?
İbrahim Tatlıses'in büyük oğlu Ahmet Tatlıses'ten kötü haber! Beyin ameliyatına alındı!
Kardeş acısı ile sarsılan Alişan gözyaşları içinde anlattı: Yaşadıklarımın rüya olmasını istedim...
Kim ne kadar alacak? Milyonlarca emeklinin ek ödemesi de arttı
Hatay'daki çifte cinayette korkunç detaylar! Hobi kılıçları yüzünden işlenmiş
Yunanistan hakkında flaş iddia! Karasularında 12 mil talebinden vazgeçti
SON DAKİKA: HDP'li Semra Güzel ile terörist Volkan Bora arasındaki şifre ortaya çıktı! Kritik isim gözaltında itiraf etti...
İhanet bildirisine imza atmıştı! PKK'lı akademisyenin maaşı Tunç Soyer'den
ARKADAŞINA GÖNDER
10 günde 10 ev soydular
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA