10 ilde 2 milyonluk vurgun yapan çetenin görüntülerine ulaştı

121 KİŞİYİ 2 MİLYON LİRA DOLANDIRDILAR

İzmir'de 15, ülke genelinde 121 kişiyi dolandırıp yaklaşık 2 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri ileri sürülen şüphelilerin gözaltına alınması için İzmir'in yanı sıra Mersin, Trabzon, Gümüşhane, Hatay, Adana, Van, Batman, Diyarbakır ve Mardin'de eşzamanlı operasyon yapıldı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri 20 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda gözaltına alınan 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı, 14'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir şüpheli ise ifadesinin ardından salıverildi.