10 ilde 2 milyonluk vurgun yapan çetenin görüntülerine ulaştı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ele geçirdikleri sosyal medya hesaplarından, hesap sahibi paylaşıyormuş gibi yüksek kazançlı forex yatırımı paylaşımı yaparak takipçileri tuzağa düşüren bir şebekeye yönelik soruşturma başlattı. Şüphelilerin tuzağa düşürdükleri kişilerden yatırım danışmanlığı ücreti adı altında para talep ettikleri, başkalarına para kazandıkları yönünde sahte dekontlar düzenledikleri, vergi, dosya masrafı adı altında ücret aldıkları belirlendi. Çete üyelerinin inandırıcılıklarını arttırmak amacıyla Adalet Bakanlığı'nın resmi kurum logosunu dahi kullandıkları tespit edildi. Ülke genelinde 20 çete üyesi hakkında savcılık tarafından gözaltı kararı çıkartıldı.
121 KİŞİYİ 2 MİLYON LİRA DOLANDIRDILAR
İzmir'de 15, ülke genelinde 121 kişiyi dolandırıp yaklaşık 2 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri ileri sürülen şüphelilerin gözaltına alınması için İzmir'in yanı sıra Mersin, Trabzon, Gümüşhane, Hatay, Adana, Van, Batman, Diyarbakır ve Mardin'de eşzamanlı operasyon yapıldı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri 20 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda gözaltına alınan 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı, 14'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir şüpheli ise ifadesinin ardından salıverildi.
ÇETE ÜYELERİ KAMERALARA BÖYLE YAKALANDI
SABAH, ülke genelinde 121 vatandaşı 2 milyon lira dolandıran çete üyelerinin kamera görüntülerine ulaştı. Görüntülerde çete üyeleri, yüksek kazançlı forex yatırımı paylaşımı yaparak tuzağa düşürdükleri vatandaşlardan yatırım danışmanlığı ücreti adı altında aldıkları paraları gayet soğukkanlı bir şekilde bankamatiklerden çekerken görülüyor.