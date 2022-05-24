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Giriş Tarihi: 24.5.2022 16:53

10 ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

İHA
10 ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

Balıkesir merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması sonucu, örgüt içerisinde faaliyet yürüttüklerine dair haklarında ifade ve teşhis kaydı ile çeşitli bilgi, belge bulunan 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

13 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Balıkesir merkezli 10 ilde belirlenen 13 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınırken, 5 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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10 ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
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