Muay Thai Şampiyonası 10 ilden 130 sporcunun katılımıyla Iğdır´da başladı

Türkiye MuayThai Federasyonu Iğdır İl Temsilciliği faaliyet programında yer alan 06-09 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılacak Muay Thai Doğu Anadolu Bölge Şampiyonası Iğdır Kazım Karabekir Spor Salonunda başladı.

Türkiye Muay Thai Federasyonu´nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan "Gençler, Büyükler Bay ve Bayanlar Bölge Şampiyonası Bitlis, Ağrı, Bingöl, Kars, Elazığ, Van, Malatya, Erzurum ve Muş´tan 5 bayan 105 erkek sporcu ilk gününde, gençler ve büyükler kategorilerinde yer alan sporcular, finallere kalabilmek için kıyasıya mücadele etti.

Şampiyona Iğdır Muay Thai İl Temsilcisi ve Doğu Anadolu Bölge Koordinatörü Zekeriya Mert, Doğu Anadolu Bölge Şampiyonası, 10 ilde 130 sporcunun katılımıyla start aldığını, cuma günü final maçlarıyla biteceğini söyledi.

Açılış programın Türkiye MuayThai Federasyonu Başkanı Avrupa Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, Gençlik ve Spor İl Müdür Yusuf Çebi katıldı.