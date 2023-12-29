10 kişinin öldüğü katliam gibi kazada 3 sürücü tutuklandı

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya geçişinde dün sabaha karşı yaşanan zincirleme kaza Türkiye'yi üzüntüye boğmuştu. 3 otobüs ve bir tırın da bulunduğu 7 araçlı zincirleme kazada 10 kişi hayatını kaybederken 63 kişi de yaralanmıştı. Kazanın ardından Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında üç savcı görevlendirilmişti.