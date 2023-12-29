10 kişinin öldüğü katliam gibi kazada 3 sürücü tutuklandı

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya geçişinde dün sabaha karşı yaşanan zincirleme kaza Türkiye'yi üzüntüye boğmuştu. 3 otobüs ve bir tırın da bulunduğu 7 araçlı zincirleme kazada 10 kişi hayatını kaybederken 63 kişi de yaralanmıştı. Kazanın ardından Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında üç savcı görevlendirilmişti.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Kazanın ardından gözaltına alınan H.Ö, M.D, F.Ç, S.S, H.A, E.A. ile tırın ikinci şoförü O.K. adliyeye sevk edildi. Sürücülerden E.A., H.A. ve M.D. savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
3 KİŞİ TUTUKLANDI
Nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden H.Ö., S.S. ve O.K. tutuklandı. F.Ç. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.