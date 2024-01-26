10 ton demir kamyondan yola savruldu

Orhangazi'de faaliyet gösteren bir döküm fabrikasından satışa gönderilmek üzere yola çıkartılan ve yaklaşık 10 ton ağırlığındaki demir blok, tırın İznik yolundan ana yola çıkış yaparken viraja geldiği esnada dorsenin kapağını kırarak yola düştü. Durumu fark eden tır sürücüsü, aracı park edip hemen polis ekiplerine haber verdi.10 tonluk demir bloğun yolun bir şeridini kapatması üzerine, polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı.

Olay anında başka bir aracın bloğun düştüğü şeritte bulunmaması, potansiyel bir faciayı önlerken, blok çekici yardımıyla kaldırılarak yol trafiğe açıldı. Yaşanan kaza sonucunda, Yalova-Bursa yolunda trafikte kısmi bir aksamaya neden olan olay, hızla müdahale edilen durumlar arasında yer aldı.