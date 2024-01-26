Haberler Yaşam Haberleri 10 ton demir kamyondan yola savruldu
Giriş Tarihi: 26.1.2024 15:17 Son Güncelleme: 26.1.2024 15:46

10 ton demir kamyondan yola savruldu

Yalova- Bursa yolu üzeri, Orhangazi Karsak Otoban gişeleri yakınlarında seyir halinde olan bir tırın dorsesindeki 10 tonluk demir blok yola savruldu.

Remzi YILMAZ
10 ton demir kamyondan yola savruldu

Orhangazi'de faaliyet gösteren bir döküm fabrikasından satışa gönderilmek üzere yola çıkartılan ve yaklaşık 10 ton ağırlığındaki demir blok, tırın İznik yolundan ana yola çıkış yaparken viraja geldiği esnada dorsenin kapağını kırarak yola düştü. Durumu fark eden tır sürücüsü, aracı park edip hemen polis ekiplerine haber verdi.10 tonluk demir bloğun yolun bir şeridini kapatması üzerine, polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı.

Olay anında başka bir aracın bloğun düştüğü şeritte bulunmaması, potansiyel bir faciayı önlerken, blok çekici yardımıyla kaldırılarak yol trafiğe açıldı. Yaşanan kaza sonucunda, Yalova-Bursa yolunda trafikte kısmi bir aksamaya neden olan olay, hızla müdahale edilen durumlar arasında yer aldı.

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10 ton demir kamyondan yola savruldu
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