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Giriş Tarihi: 17.10.2023

10 yaşındaki çocuk tarlada ölü bulundu

10 yaşındaki çocuk tarlada ölü bulundu
Çanakkale'nın Bayramiç ilçesine bağlı Tülüler köyünde önceki gün saat 17.00 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre, İbrahim Aktaş'a ait kapya biber tarlasında işçi olarak çalışan Hasan ve Rukiye Gültekin çiftinin 10 yaşındaki oğlu Mehmet Sıddık Gültekin'in yerde hareketsiz yattığı görüldü. Ailesi tarafından otomobille Bayramiç Devlet Hastanesi'ne götürülen çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. Öte yandan, Mehmet Sıddık Gültekin cenazesi Bayramiç'te çarşı camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi. DHA

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10 yaşındaki çocuk tarlada ölü bulundu
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