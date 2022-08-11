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Giriş Tarihi: 12.8.2022

100 milyon TL’lik deterjan vurgunu

Deterjanpazari.com’un sahibi Süleyman Kocabaş, hammadde alıp banyo topu yapanlardan bu ürünü yatırdıkları paranın üç katı fiyata alacağını söyledi

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
100 milyon TL’lik deterjan vurgunu
Çiftlik Bank benzeri dolandırıcılığa bir yenisi daha eklendi. Deterjanpazari. com, vurgunun yeni adresiydi... Ankara'nın Kahramankazan ilçesine sabun üretimi için fabrika kuran Süleyman Kocabaş, üyeleri "Bu tozu bu fiyata alın, yoğurup banyo topu yapın. 95 gün kuruttuktan sonra bize 3 katı fiyatına satın" diyerek ağına düşürdü. Bu yöntem sayesinde 40 bin kişiyi sisteme dahil etti. Uzun süredir paralarını alamayan şirket üyeleri ise dün fabrikanın önüne gidip isyan etti. Vatandaşlar, fabrikadan satın aldıkları ürünle sabun ürettiklerini ve belirtilen tarihte satış için fabrikaya getirdiklerini ancak herhangi bir yetkiliyle görüşemediklerini belirtti.



8 KİŞİYE GÖZALTI
Artan şikâyetler üzerine ocak ayında firmayı mercek altına alarak teknik ve fiziki çalışma başlatan Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Süleyman Kocabaş ve yöneticilerin de aralarında bulunduğu 8 kişiyi gözaltına aldı. Ekipler, 4 işyeri ve 8 ikamette arama yaptı. Sisteme dahil olan mağdurlara ödeme sürecinde tıkanmalar yaşandığı ve sistemin çöktüğü anlaşıldı. Yapılan tespitlerde 10 binin üzerinde mağdurdan 100 milyon lira toplandığı, yapılan ürünlerin fabrikada atıl halinde olduğu, firmanın bu ürünleri satma iradesiyle hareket etmediği, firmanın yurtiçi ve yurtdışına ürün satışı yapmadığı tespit edildi. Şirket birçok internet fenomenine reklamlarında yer vererek ön plana çıkmasını sağladı. Deterjanpazari.com'da oyuncu ve sunucu Onur Büyüktopçu, Berke Üzrek, Öykü Çelik ve Melek Baykal'ın reklamlarda oynadığı görüldü. Şirket ayrıca 10. Dijital Dünyanın Enleri Ödül Töreni'nde de "Yılın En İyi Temizlik Ar-Ge Ödülü"nü kazandı.

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