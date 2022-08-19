Haberler Yaşam Haberleri 100 milyonluk vurgun için hesap vakti
Giriş Tarihi: 20.8.2022

100 milyonluk vurgun için hesap vakti

100 milyonluk vurgun için hesap vakti
ERDE Mühendislik İcra Kurulu Başkanı Ceren Ataman'ı (40) hedef alarak geçen yıl kasım ayında 1.6 milyon dolar ve yüklü miktarda ziynetini, işkadını Nevra K.'den de 67 milyon lirasını alan teledolandırıcı çetesi için hesap vakti geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 100 milyon liradan liradan fazla vurgun yapan 47 kişilik teledolandırıcılık örgütü hakkında, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üye olma, kara para aklama, dolandırıcılık' suçlarından dava açtı. Dava, önümüzdeki günlerde Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

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100 milyonluk vurgun için hesap vakti
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