100 yıl sonra aynı yerde

Cumhuriyet'in kuruluş fişeğinin yandığı rıhtım bugün coşkulu bir kutlamaya ev sahipliği yapıyor. Doğuş Grubu'nun en uzun soluklu ve en köklü sosyal sorumluluk platformlarından Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası (DÇ- SO), Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını coşkuyla kutlamak için özel konserler düzenliyor. 2006 yılında çalışmalarına başlayan Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası (DÇSO), Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına özel repertuvarıyla Galataport İstanbul'da konser verecek.Ücretsiz olarak gerçekleşecek "Cumhuriyet 100. Yıl" konserinde Prof. Rengim Gökmen yönetimindeki DÇSO'ya Ankara Devlet Opera ve Bale sanatçısı Görkem Ezgi Yıldırım ve İzmir Devlet Opera ve Bale Sanatçısı Teyfik Rodos'un yanı sıra Başak Doğan yönetimindeki çağdaş topluluk Vokal Akademi Pop&Caz Korosu eşlik edecek. Cumhuriyet'in 100. yılında Galataport İstanbul Doğuş Meydanı'nda saat 14.00 ve 17.00'de ücretsiz gerçekleşecek olan konserlerin şefliğini ve genel müzik direktörlüğünü Prof. Rengim Gökmen üstleniyor.Yaklaşık 70 DÇSO öğrencisi ve Vokal Akademi Pop&Caz Korosu'ndan 40 kişinin yer alacağı konserlerde 100'ü aşkın müzisyen sahne alacak. Usta sanatçılar Görkem Ezgi Yıldırım ve Teyfik Rodos ise bu özel etkinlikte solist olarak bulunacak. Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak hazırlanan repertuvar, Türk marşlarından Türk valslerine, tangolardan türkülere kadar geniş bir yelpazeyi içeriyor.DÇSO, 29 Ekim'de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkılar ve Türk valslerinden tangolara, türkülerden kalplere dokunan Türk marşlarına geniş bir repertuvarla seyircinin karşısına çıkacak.Borusan Kocabıyık Vakfı, Cumhuriyetin 100. yılını kapsamlı ve eşsiz bir sergiyle kutluyor. 1922-1942 yılları arasına odaklanan ve Erken Cumhuriyet Dönemi'nin güzel sanatlar, grafik ve mimari tasarım, sahne sanatları, müzecilik, arkeoloji gibi kültür disiplinlerine bakışını yansıtan sergi, 1 Kasım'da Galataport İstanbul O2 Blok'ta sanatseverlerle buluşuyor. Orijinal eser, belge ve efemera ile dijital deneyimlerin de birlikte tasarlanarak, dönemin ruhunu kapsayıcı içerik bütünüyle izleyicilere sunan "Cumhuriyetin Yüzü", 1 Kasım 2023-3 Mart 2024 tarihleri arasında Galataport İstanbul O2 Blok'ta, Salı- Pazar günleri 11.00-20.00 arasında ziyaret edilebilecek.