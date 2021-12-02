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Giriş Tarihi: 2.12.2021 22:50

100. yılda 122 hayırsever

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
100. yılda 122 hayırsever

Gaziantep’te 1,5 milyar liralık yatırımla yapılacak 132 eğitim tesisinin 978 milyon liralık kısmını hayırseverler karşılayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan hayırseverlere madalya verecek.

Gaziantep Valiliği tarafından kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümünde başlatılan "100. Yılda 100 Hayırsever" kampanyasında 122 hayırsever okul yaptırmak için protokol imzaladı. Hayırseverlere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla madalya verilecek.


Gaziantep'in eğitim altyapısını güçlendirmek amacıyla başlatılan kampanya kapsamında 122 hayırsever tarafından 2 bin 242 derslikli 97 okul, 2 spor salonu, 2 kütüphane, 200 kişilik pansiyon, 131 derslikli 25 adet 4-6 yaş kuran kursu, 3 yatılı kuran kursu ile1 Aile ve Dini Rehberlik Merkezi ve 1 Diyanet Gençlik Merkezi olmak üzere toplam 132 tesisin protokolü imzalandı.


Yaklaşık maliyeti 1,5 milyar lira olan projelerin hayırsever katkısı 978 milyon lira olurken, kampanyada yer alarak eğitime destek veren hayırseverler 3 Aralık 2021 Cuma Günü Haliç Kongre Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek törenle Darphane'de bastırılan madalyalar verilecek.


Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile birlikte çok sayıda milletvekili, STK temsilcileri ve hayırsever işadamları katılacak.

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100. yılda 122 hayırsever
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