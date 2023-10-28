100 yıllık tarihe yelken açtılar

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkıları ve İstanbul Valiliği işbirliğinde, İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü tarafından organize edilen yarış, Dolmabahçe önlerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları onuruna yapılan saygı duruşuyla başladı. Türkiye Yelken Federasyonu'nun 2023 takviminde yer alan yarışların İstanbul etabı kapsamında düzenlenen 100. Yıl Cumhuriyet Kupası'na, yerli ve yabancı 1000'e yakın yarışçı katıldı. İki kıta arasında düzenlenen dünyadaki tek yat yarışı olma özelliği taşıyan ve startı İstanbul Boğazı'nda verilen yarış, Dolmabahçe'de sona erdi. İstanbul Boğazı'nda görsel bir şölene de sahne olan yarışla ilgili konuşan İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, "Biz denizcilere böyle bir günde, Cumhuriyetimizin 100. yılında bu imkânı veren başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bizle birlikte bu noktada çaba sarf eden herkese çok minnettarız. Teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi. İlk etabı 25-30 Temmuz tarihleri arasında Muğla'da düzenlenen yarışların İstanbul etabı kapsamında önceki gün Caddebostan- Adalar Parkuru'nda sporcular kıyasıya yarıştı. Organizasyonda bugün Moda-Adalar Parkuru'nda yarışlar gerçekleştirilecek ve ardından Fişekhane'de düzenlenecek törenle kazananlara kupaları takdim edilecek. AA