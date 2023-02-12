101 saat kızıyla dehşeti yaşadı

Asrın felaketinde Hatay'da 101 saat sonra enkazdan sağ kurtarılan Cem Okur (42) ile kızı Tanem Okur'un (8) tedavileri Adana Şehir Hastanesi'nde sürüyor. Armutlu Mahallesi'nde bulunan 5 katlı Erdem apartmanı'nın ikinci katında oturan Cem Okur, binanın çökmesi sonucu kızı Tanem ile enkaz altında kaldı. Arama-kurtarma ekiplerinin yerini tespit ettiği baba-kız, ekiplerin çalışması sonucu 101 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı. İlk müdahalenin ardından helikopterle Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan baba ile kızının durumu iyi. Yaklaşık 5 gün boyunca kızıyla enkaz altında kalan baba, yaşadıkları dehşeti SABAH'a anlattı:Eşim tedavi için yurtdışındaydı. Annem ile birlikte kalıyorduk. Deprem anında kızımı alıp kaçmaya çalıştım ama iki tavan arasında 1 metrelik alanda kızımla sıkıştık. Annem de 2 gün boyunca sıkıştığı yerden çıkamadı. İki gün sohbet ettim, sonra bir daha sesini duymadım. Kızım babaannesini sorunca uyuduğunu söyledim. Ben kızımı teselli etmeye çalışırken kızım beni teselli etti.Artık çok yorulmuştum, gücüm kalmamıştı. Bana 'Baba sana bir şey olursa ben yaşayamam' deyince kızım için güçlü olmam gerektiğini anladım. Çok güçlü bir insan değilim. Ama kızım için çok güçlü insan oldum. Yaşama gücümü kızımdan aldım. Bizi kurtardıklarında mutluluktan sevinç gözyaşları döktüm. Kızım yanımda olmasaydı şimdi hayatta değildim.ÇOK sevdiği oyuncak bebeğinden bir an olsun ayrılmayan Tanem ise, "Artık meşrubat içmeyeceğim hep su içeceğim. Çünkü çok susadım. Doyasıya kebap ve lahmacun yiyeceğim" dedi.