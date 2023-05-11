105 yaşındaki Fatma nine deprem yüzünden ayrı düştüğü kızıyla kavuştu

Say ve ekibi, depremden sağ kurtulan Zekire Şahin'in annesini bularak kızıyla kavuşturdu. 3 ay sonra anne ile kızın bulaşmasında duygu dolu anlar yaşanırken, Fatma nine ile Zekire Şahin ekiplere teşekkürlerini iletti. Aile ile yakından ilgilenen valilik ve ekipler, ihtiyaçların giderilmesi konusunda da seferber oldu.