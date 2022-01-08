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Giriş Tarihi: 8.1.2022 09:57 Son Güncelleme: 8.1.2022 10:23

107. yıla 107 bin hatim

BEDİR ALTUNOK BEDİR ALTUNOK
107. yıla 107 bin hatim

Diyanet İşleri Ali Erbaş, Sarıkamış şehitlerini anma töreni için Kars’a geldi. Sarıkamış’ta sabah namazı sonrası vatandaşlarla bir araya gelen Erbaş, 107’inci yıl anısında 107 bin hatim okunduğunu söyledi.

Sarıkamış Anma etkinlerine katılmak için kente gelen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sabah namazının ardından, Sarıkamış Harekatı'nın 107'ıncı yılı dolayısıyla şehitler için okunan 107 bin hatmin duasını yaptı. Evliya Camisinde sabah namazında vatandaşlarla buluşan Erbaş, namazı kıldırdı. Namazın ardından ilahilerin okunduğu programda, şehitler için dualar okundu. Erbaş, burada yaptığı konuşmada, "Birbirimize yaptığımız en çok dua 'Allah razı olsun' şeklinde olmalı, en büyük dua budur. Elhamdülillah bizim dilimizden düşmeyen bir bize teşekkür mahiyetinde yaptığımız en önemli dua işte budur." dedi.

Sarıkamış Harekatı'nın 107. yılı etkinlikleri kapsamında, şehitler anısına 107 bin hatim okundu. Erbaş, hatim duasını yaparak, "Türkiye genelinde 107 bin hatmi şerifi, bundan 107 sene önce bu topraklarda dinimiz, imanımız, namusumuz, vatanımız, bayrağımız, ezanımız için canlarını feda eden tüm şehitlerimizin ruhuna hediye eyledik sen kabul eyle Allah'ım." ifadesini kullandı.

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107. yıla 107 bin hatim
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