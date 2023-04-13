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Giriş Tarihi: 13.4.2023 10:59 Son Güncelleme: 13.4.2023 11:12

11 ilde hacker operasyonu: 20 gözaltı

Diyarbakır Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin internetin karanlık yüzü ‘Deep Webte’ yürüttükleri sanal devriye faaliyetleri sonucu gerçekleştirdikleri operasyonda, 20 hacker yakalandı. Diyarbakır merkezli 11 ilde gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonda yakalanan hackerlar uçakla Diyarbakır'a getirildi.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
11 ilde hacker operasyonu: 20 gözaltı

Diyarbakır Siber Suçlarla Mücadele ekipleri son zamanlarda şirketlerin sistemlerinde veri ihlallerinin olduğunun bildirmesi üzerine harekete geçti.
Yapılan çalışmalar sonucu söz konusu hackerlerin, özelikle geniş yetkilere sahip üst düzey kamu görevlilerini hedef aldıkları belirlendi. Gönderdikleri sahte maillere tıklayan kurbanlarının şifrelerini ele geçiren sanal suç örgütü, bu şifreler sayesinde vatandaşların kimlik, adres, kredi kart bilgilerini ele geçirdiler ve bu bilgileri dolandırıcılara sattılar. Yakalanan hackerlerin kurdukları illegal platforma herkesin üye olamadığı, üye olmak için "içeriden birileri"nin referans olması gerektiği ve içeride kalabilmek için işledikleri suçları birbirlerine anlattıkları ve ele geçirdikleri bilgileri paylaşmaları gerektiği tespit edildi.

Bu platform üzerinden şüphelilerin, siber polislere yakalanmamak için neler yapılması gerektiğini de birbirlerine anlattıkları ortaya çıktı. Örgütün elebaşı olduğu belirtilen şüphelinin başka bir suçtan halen tutuklu bulunduğu, yakalananlar arasında örgütün diğer yöneticilerinin yer aldığı, örgüt yöneticilerinin birbirlerini sadece sanal isimleriyle tanıdığı, gerçek hayatta tanışmadıkları da öğrenildi.

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11 ilde hacker operasyonu: 20 gözaltı
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