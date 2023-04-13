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Giriş Tarihi: 14.4.2023

11 ilde hacker operasyonu: 20 gözaltı

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
11 ilde hacker operasyonu: 20 gözaltı
Diyarbakır Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin internetin karanlık yüzü 'Deep Web'te yürüttükleri sanal devriye faaliyetleri sonucu gerçekleştirdikleri operasyonda, 20 hacker yakalandı. Diyarbakır merkezli 11 ilde gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonda yakalanarak Diyarbakır'a getirilen hacker'ların sahte maillere tıklayan kurbanlarının şifrelerini ele geçirip kimlik, adres ve kredi kart bilgilerini dolandırıcılara sattıkları belirlendi. Hacker'ların kurdukları illegal platforma üye olmak için 'içeriden birileri'nin referans olması gerektiği, içeride kalabilmek için işledikleri suçları birbirlerine anlattıkları ve ele geçirdikleri bilgileri paylaşmalarının zorunlu olduğu tespit edildi.

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11 ilde hacker operasyonu: 20 gözaltı
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