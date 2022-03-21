11 ilde tarihi eser operasyonu: İçlerinde müze müdürü bile var!

Operasyonda aralarında Aydın Arkeoloji Müze Müdürü Abdülbari Yıldız ve bazı müze çalışanlarının da aralarında bulunduğu 34 kişi gözaltına alındı. Firari 3 şüphelinin de arandığı bildirildi. Operasyon da 18'nci yüzyıla ait olduğu değerlendirilen mermer heykel de ele geçirildi. Heykelin inceleme için Aydın Müze Müdürlüğü'ne teslim edileceği bildirildi.