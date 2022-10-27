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Giriş Tarihi: 28.10.2022

11 milyon zeytin ağacının serüveni başladı

Zeytin ve zeytinyağı denildiğinde ilk akla gelen şehirlerden biri olan Balıkesir’de zeytin hasadı, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın katılımıyla başladı. Başkan Yılmaz, zeytinciliğe her türlü desteği verdiklerini söyledi

11 milyon zeytin ağacının serüveni başladı
Dünyanın en kaliteli ve verimli zeytin ağaçlarına sahip Balıkesir'de, 11 milyon zeytin ağacının hasadı Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın katılımıyla başladı. Zeytin ve zeytinyağı üretiminde dünyada söz sahibi olan "Ayvalık Zeytinyağı", "Burhaniye Zeytinyağı", "Edremit Zeytinyağı" ile "Edremit Körfezi Yeşil Çizik Zeytini"nin Coğrafi İşaret'le tescillendiği Balıkesir'de, zeytin hasadı büyük bir coşkuyla başladı. Balıkesir'in en önemli tarımsal değerlerinden olan zeytinciliğin daha da gelişerek hem veriminin hem nefasetinin hem de tanınırlığının artması amacıyla Başkan Yılmaz, hasadın başlangıcından zeytinlerin zeytinyağına dönüşmesine kadar olan süreci tanıtarak bu yılki rekolteden çok umutlu olduklarını söyledi.



10 yıldır zeytincilikle yakından ilgilendiğini dile getiren Yılmaz, bugüne kadar gördüğü en yüksek zeytin rekoltesinin bu yıl gerçekleştiğini ifade etti. Ağaçların dallarının zeytinlerle dolduğunu söyleyen Yılmaz "Bu işle uğraşan arkadaşlarımız, bir önceki senenin iki katı verimlilikteki zeytinliklerde toplama yapıyorlar. Allah bereketini artırsın, bölgemiz için büyük bir kazanç. Zeytinciliğin gelişmesi ve veriminin artması için çalışmalar gerçekleştiren Tarım İl Müdürümüze, ilçe tarım müdürlerimize ve Büyükşehir Belediyemiz Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'ndaki ekip arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

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11 milyon zeytin ağacının serüveni başladı
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