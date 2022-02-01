11 şüpheliye 4 gün ek gözaltı

Beşiktaş Kulübü eski yöneticilerinden, sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen 11 şüpheliye 4 gün daha gözaltı kararı verildi. Bakırköy'deki Cundalı Balık Restoranı'nda işlenen cinayetin ardından Kadir Yasak ile Ali Yasak'ın da aralarında olduğu 9 kişi, 19 adrese eş zamanlı baskınlarla ele geçirildi. Seccad Yeşil ile Serkan Dakman'ı yakalamak için de sürek avı başlatıldığı öğrenildi. Emniyetteki sorgularının ardından dün Bakırköy Adalet Sarayı'na götürülen şüpheliler hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Savcısı, gözaltının uzatılması talebinde bulundu. Hâkim, 11 şüpheli için 4 gün daha ek gözaltı süresi verdi. Şüpheliler, adliyedeki işlemlerinin ardından tekrar emniyete sevk edildi.