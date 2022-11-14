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Giriş Tarihi: 15.11.2022

11 yaşındaki Yusuf IQ testinde Einstein ve Hawking’i geçti

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11 yaşındaki Yusuf IQ testinde Einstein ve Hawking’i geçti
İngiltere'de yaşayan 11 yaşındaki Yusuf Shah, en prestijli IQ testlerinden biri olan Mensa'dan en yüksek puanı aldı. IQ'su 162 çıkan Britanyalı Müslüman genç, ünlü fizikçiler Albert Einstein ve Stephen Hawking gibi kişileri geçti. Einstein ve Hawking'in IQ'sunun 160 olduğu düşünülüyor. Shah, sınavda 15 soruya cevap verdi. Kendisine üç dakika zamanı olduğu söylense de bunu 13 dakika anlayan çocuk, soruları çözerken yavaş davrandı. Bu yanlış anlaşılmaya rağmen 18 yaş altı için belirlenen maksimum puana ulaştı. Leeds'teki Wigton Moor İlkokulu'nda 6. sınıf öğrencisi olan Shah "Oxford veya Cambridge üniversitelerinde matematik okumak istiyorum, coğrafya ve bayraklara da ilgi duyuyorum" dedi. Anne Sana Shah "Çok gururluyum" diye konuştu. Baba Irfan Shah ise "Matematikte doğal bir yeteneği var. Öğretmenler 'Öğretecek bir şeyimiz yok' diyor" dedi.

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11 yaşındaki Yusuf IQ testinde Einstein ve Hawking’i geçti
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