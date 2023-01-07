112 Acil’i 22 bin kez arayan kadın hakkında suç duyurusu

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde SIM kartı olmayan ve IMEI kaydı bulunmayan gümrük kaçağı cep telefonu ile 14 Ekim-14 Aralık arasında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni 22 bin 217 defa arayarak meşgul eden kadın hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Adıyaman 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Seydi Körede, "Kadının yerini bir türlü tespit edemedik. Ekipler, baz istasyonundan alınan sinyaller doğrultusunda çevredeki köyleri belirledi. Arka plandaki seslerden kadın tespit edildi. Kadına verilen para cezası hattı boş yere meşgul edenlerde etkili oldu. Bazen yemek siparişi verenler, sohbet etmek isteyenler oluyor. Burada çalan her telefon bizim için bir candır" dedi. Öte yandan Kastamonu'da da 112'yi gereksiz meşgul eden 16 kişiye toplam 9 bin 176 lira para cezası uygulandı. AA