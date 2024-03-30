112 kilo metamfetamin ele geçirildi

İzmir'de, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında yabancı uyruklu kişilerin de bulunduğu bir grubun, ellerindeki uyuşturucuları 'torbacı' olarak bilinen sokak satıcılarına satmak istediklerini belirledi. Bunun üzerine dün sabah harekete geçen ekipler, şüphelilerin uyuşturucuyu çoğalttığı Bornova ilçesindeki bir işyerine ve eve operasyon düzenledi. Kristal ve sıvı halde toplam 112 kilo 300 gram metamfetaminin ele geçirildiği operasyonda, 2'si yabancı uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet yetkilileri, bu rakamın İzmir'de bugüne kadar ele geçirilen en yüksek metamfetamin miktarı olduğunu vurguladı.