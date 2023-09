112 Yaşındaki Fadime nine ömrü boyunca bir kez doktora gitti

Rize'nin Güneysu ilçesi İslahiye köyünde yaşayan 112 yaşındaki Fadime nine yıllara meydan okuyor. 20 Nisan 1993 yılında eşi İdris Demir'i hastalıktan dolayı kaybeden Fadime nine 30 yıldır yalnız yaşıyor.

2 çocuk annesi, 11 torun sahibi Fadime nine şimdiye kadar sadece bir kez doktora gitti. O da 18 yıl önce 94 yaşındayken yaşlılığa bağlı kemik erimesi nedeniyle ayağı kırıldığı için. Ayağına platin takılan Fadime nine günlük ihtiyaçlarını kendisi görüyor. Günde bir öğün sağlıklı ve doğal yemek yediğini belirten Fadime nine, "Köyümüzde ineklerimizden sağdığımız ve kendi yaptığımız yoğurt ve peyniri yiyorum. Şişmanlık hamallıktır. Köyde yıllarca ebe olarak çok doğum yaptırdım. Vefat eden kadınlarımızın da cenazelerini yıkamaya yardımcı oluyordum. Köy halkı beni hiç yalnız bırakmıyor. Misafirlerim hiç eksik olmuyor. Allah onlardan razı olsun" dedi.