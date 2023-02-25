113 yıllık Meryem Ana Ermeni Kilisesi deprem sonrası ibadete kapatıldı

'SİMGE OLAN ASIRLIK BİR YAPIYDI'

Meryem Ana Ermeni Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Misak Hergel, 20 Şubat'ta art arda gelen depremlerin yaşadıkları yere oldukça fazla zarar verdiğini belirtti. Hatay halkı olarak yaşadıkları acının tarifinin olmadığını belirten Hergel, "Yine de şükrediyoruz ki bu büyük yıkımda köyümüzden, mahallemizden bir can kaybı yaşanmadı. Yıkıma uğrayan kilisemiz 1910'da hizmete açıldı. Simge olan asırlık bir yapıydı. 1997'de köklü bir onarım çalışması yapılmıştı. O zaman yapılan açılışla köyümüzün adı duyulmuştu ve ilgi odağı haline gelmişti. Kilisemiz 6 Şubat'ta çok ufak bir zarar görmüştü. Ama 20 Şubat'taki depremlerde yıkıntı haline geldi. Hatay'da iki tane faal Ermeni Kilisesi var. Biri burası, diğeri ise İskenderun'da. Her iki kilisemiz de uzun süre ibadet yapılamayacak hale geldi.