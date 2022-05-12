Haberler Yaşam Haberleri 117 Ahıska Türkü Ukrayna’dan Elazığ’a getirildi
Giriş Tarihi: 12.5.2022 12:42 Son Güncelleme: 12.5.2022 12:43

117 Ahıska Türkü Ukrayna’dan Elazığ’a getirildi

AHMET ÇÖTELİ AHMET ÇÖTELİ
117 Ahıska Türkü Ukrayna’dan Elazığ’a getirildi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesiyle başlayan savaşta Herson kentinde mahsur kalan Ahıska Türklerinin güvenliğini sağlamak için tahliye işlemleri devam ediyor. Bu kapsamda 117 Ahıska Türkü daha, akşam saatlerinde uçakla Elazığ Havalimanı’na getirildi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesiyle başlayan savaşta dün 180 Ahıska Türkü Elazığ'a getirilirken bugün ise 117 Ahıska Türkü daha Elazığ Havalimanı'na getirildi.

Ahıska Türklerini Vali Ömer Toraman ve protokol üyeleri karşıladı. Uçaktan inenken gül ve Türk bayrakları ile karşılanan Ahıska Türkleri daha sonra Aşağıdemirtaş Geçici Konaklama Merkezi'ne götürüldü. Ahıska Türkleri, tahliye edilmelerinde emeği geçen herkese teşekkür etti. Elazığ Valisi Ömer Toraman, "Ukrayna'dan Elazığ'a yapılan tahliyede bugün ikinci günde ikinci uçağımız da hava alanımıza inmiş bulunuyor. Bu uçakla da 117 Ahıska Türkü soydaşımız Elazığ'a gelmiş oldu.

Onları karşıladık, şimdi işlemlerini bitirdikten sonra inşallah konaklayacakları yerlere naklini sağlayacağız. İmkânlar nispetinde tahliyeler devam edecek inşallah. Biz de takibini yapacağız. Tekrar bütün soydaşlarımıza Türkiye'ye, memleketlerine hoş geldiniz diyoruz. Büyük bir başarı bu Türkiye için. Bu tahliyeler kolay meseleler değil. Onun için şükranlarımızı arz ediyoruz. Biz de burada gerekli hazırlıklarımızı yaptık. Misafirlerimizi rahat ettirmek için her türlü tedbirimizi aldık" diye konuştu.

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117 Ahıska Türkü Ukrayna’dan Elazığ’a getirildi
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