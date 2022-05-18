12. Milletlerarası Hat Yarışması’nın sonuçları 21 Mayıs’ta IRCICA’da yapılacak törende açıklanacak

İslam İşbirliği Teşkilatı'na bağlı İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi – IRCICA tarafından düzenlenen 12. Milletlerarası Hat Yarışması'nın sonuçları 21 Mayıs 2022 Cumartesi günü saat 15.00'te IRCICA merkezinde yapılacak törende açıklanacaktır. Törende ayrıca, IRCICA'nın düzenlediği hat sanatı eğitim programlarını başarıyla tamamlayan, çeşitli ülkelerden hattatlara İcâzet belgeleri verilecektir. 12. Milletlerarası Hat Yarışması Haziran 2021'de ilan edilmiş, IRCICA Genel Direktörü Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç başkanlığında çeşitli ülkelerin hat sanatı hocaları ve uzmanlarından oluşan Jüri'nin Mayıs 2022 boyunca IRCICA'da yaptığı değerlendirme çalışmaları sonucunda tamamlamıştır. Dünyada yaygın kullanımları bakımından önde gelen yazı stilleri arasından Celî Sülüs, Sülüs, Nesih, Muhakkak, Sülüs-Nesih, Celî Ta'lik, Ta'lik, Celî Divanî, Divanî ve Kûfî kategorilerinde düzenlenen yarışmada ödül kazanan eserler, tören vesilesiyle düzenlenecek sergide görülebilecektir. 21 Mayıs 2022 Cumartesi günü yapılacak törende ayrıca, IRCICA'nın düzenlediği hat sanatı eğitim programlarının 2021-2022 dönemini başarıyla tamamlayan çeşitli ülkelerden hattatlara İcâzet belgeleri sunularak İslam hat sanatı eğitiminin tarihten gelen bu geleneği bir defa daha uygulanmış olacaktır