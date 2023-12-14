12 yaşında İran’a kaçırıldı 2 yıl sonra ailesine kavuştu

Manisa'nınSalihli ilçesinde 2 yıl önce Afganistan uyruklu Nagıp Cahit Yusufi (26) tarafından İran'a kaçırıldığı iddia edilen D.B. (14), Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın girişimleri ile Türkiye'ye getirildi. Cinsel istismar sonucu hamile kalan D.B., 1.5 yıl önce bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Ailesine teslim edilen D.B. "Bana bu zulmü yaşatan kişi inşallah yakalanır ve adalete teslim edilir" dedi. D.B.'nin üvey babası Mesut Göceci de "Devletimizin tüm kurumlarına teşekkür ediyoruz. Torunuma, kızımızın bulunması sürecinde büyük emeği olan komutanımızın ismini verdik" diye konuştu. DHA