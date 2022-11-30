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Giriş Tarihi: 1.12.2022

12 yaşındaki kız, sınav notuyla dalga geçen arkadaşını öldürdü

BEKİR COŞKUN
12 yaşındaki kız, sınav notuyla dalga geçen arkadaşını öldürdü
Mersin'in Toroslar ilçesindeki Hüseyin Özer Merzeci Ortaokulu'nda 7. sınıf öğrencisi 12 yaşındaki H.D., sınav nedeniyle kendisiyle dalga geçen sınıf arkadaşı 13 yaşındaki Fatma Nisa Yürekli'yi bir not yazarak tuvalete çağırdı. Burada H.D. Yürekli'yi hortum ile darp ettikten sonra, evden getirdiği bıçakla boğaz ve karnından 5 kez bıçakladı. Çığlıkları duyan idareciler ve öğretmenler tuvalete koşunca, Yürekli'yi kanlar içinde yerde yatarken buldu. Ağır yaralı olarak Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Yürekli kurtarılamadı. 12 yaşındaki kız öğrenci H.D., polis tarafından gözaltına alındı. H.D.'nin ifadesinde "Kötü sınav notumla dalga geçti" dediği öğrenildi.

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12 yaşındaki kız, sınav notuyla dalga geçen arkadaşını öldürdü
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