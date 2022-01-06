12 yıl hapisle aranan hükümlü operasyon ile yakalandı

Daha önceden işlemiş olduğu, 'Kasten öldürmeye teşebbüs ve kasten yaralama' suçlarından, bir süre tutuklu yargılandıktan sonra serbest kalan ve tutuksuz yargılama süreci devam eden E.H. (36), Mahkeme tarafından 12 yıl 3 ay 18 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Bu cezası bir üst mahkeme tarafından onanan zanlı hakkında, yakalama kararı çıkartıldı. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Ekipleri tarafından, Körfez ilçesinde bulunduğu tespit edilen hükümlü, önceki gün düzenlenen operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan E.H, sevk edildiği adli merciiler tarafından tutuklanarak cezaevine kondu.