12 yıllık prostat çilesi bir haftada sona erdi

Erzurum'da yaşayan Sedat Erçek 12 yıldır prostat hastalığı nedeniyle zor anlar yaşadı. Emekli şoför zorlu süreçte il dışında birçok doktora gitse de bir türlü derdine derman bulamadı. Erçek en sonunda soluğu resmi açılışı geçen yıl yapılan Erzurum Şehir Hastanesi'nde aldı. Erçek, hastanenin üroloji kliniğinde ilk kez uygulanan ileri teknik bir yöntemle bir haftada yıllardır çektiği çileden kurtuldu. Erçek'in idrar kanalına bir hafta önce ağzından alınan parça ile yama yapıldı. Üroloji Kliniği'nden Uzman Doktor Emre Şan ve ameliyat ekibinden Uzman Doktor Fatih Aktaş "Kliniğimiz son 2 yılda büyük gelişim gösterdi. Burada robotik kanser ameliyatları aktif bir şekilde yapılmaktaydı. Hastamıza da uyguladığımız idrar kanal darlığının açık ameliyatı da Erzurum'da ilk defa bizim hastanemizde yapıldı" dedi. AASEDAT ERÇEK: Ameliyatı burada yapabileceklerini söyleyen doktorlarımız beni rahatlattı. Hastanemiz lüks otel gibi. Ameliyat başarılı bir şekilde gerçekleşti ve beni de il dışına giderek kapı kapı dolaşıp çare aramaktan kurtardı. Bu hastalıktan dolayı çok sıkıntı çektim ve çok şükür hocalarım sayesinde şu an çok iyim. Ameliyattan 2 gün sonra bile gönderselerdi eve giderdim, o derece bir rahatlığım var. Başarılarının devamını dilerim.