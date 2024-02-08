123 göçmen kaçakçısı yakalandı

Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İzmir, Hatay, Kilis, Gaziantep, Ağrı, Kars ve Van İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlar sonucu; 123 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı. Organizatörlerden; 50'si tutuklanırken 22'si hakkında adli kontrol kararı, 25'inin de adli işlemleri devam ettiği öğrenildi. Suçta kullanıldığı tespit edilen 19 araca el konuldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından, "İnsan kaçakçılığı yaparak, ülkemizi düzensiz göçün hedefi haline getirmeye çalışan insan tacirlerine asla fırsat vermeyeceğiz" dedi.