Türkiye, 6 Şubat günü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı. Pazarcık ve Elbistan merkezli iki depremin vurduğu 10 ilimizde binlerce bina yıkıldı.

AFAD'dan yapılan son açıklamaya göre; Kahramanmaraş merkezli depremlerde 20 bin 665 kişinin hayatını kaybettiği, 80 bin 88 kişinin kurtarıldığı bildirildi.

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EKİPLER CANHIRAŞ ÇALIŞIYOR

Diyarbakır'da depremde yıkılan merkez Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Kurtismailpaşa 2. Sokak'taki Sözel Apartmanı'nda, enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerinin yürüttüğü kurtarma çalışmaları devam etti.

128. saatte Mucizenin adı: ÜLKÜ

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, Necip Fazıl Kısakürek Apartmanı'ndan 128. saatte Ülkü adında bir kadınla iletişim kuruldu. Marketin enkazındaki Ülkü, kurtarma ekiplerine 'Yaşıyorum' dedi.

119 SAAT SONRA KURTARILAN GENCİN İLK SORUSU BU OLDU...

Öte yandan, ekiplerin yoğun çalışması sonucu 119 saatin ardından 16 yaşındaki Kamil Can sağ olarak kurtarıldı. Kamil Can'ın ekiplere ilk sorusu ise "Bugün günlerden ne?", ilk isteği ise "su" oldu.

LİSE ÖĞRENCİSİ KAMİL CAN'A ULAŞILDI

UMKE, AFAD, Rus ve Kırgız arama kurtarma ekipleri Palmiye Sitesi'nde yaptıkları termal kameradan 17 derece ısı ölçmesi üzerine hassas çalışmaya hız verdi.

İLK SORUSU "BUGÜN GÜNLERDEN NE?" OLDU

Gencin ilk sorusu "Bugün günlerden ne?" ve ilk isteği ise "su" oldu. Ekipler genci enkazdan 119 saat sonra sağ olarak kurtardı. Yürekleri ısıtan haber ekiplerin omzunda sevinç nidaları gönderildi.

Enkazdan kurtarılan lise öğrencisinin ilk sorusu "Bugün günlerden ne?" | Video