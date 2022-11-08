Haberler Yaşam Haberleri 13 yaşındaki çocuk kalp krizinden öldü
Giriş Tarihi: 9.11.2022

13 yaşındaki çocuk kalp krizinden öldü

MEHMET NAYIFOĞLU
13 yaşındaki çocuk kalp krizinden öldü
Mardin'in Midyat ilçesinde ortaokul 5. sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Süleyman Naif Süleyman, arkadaşlarıyla yaptığı mahalle maçından sonra gittiği evinde kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Olay geçen cumartesi günü Gölcük Mahallesi'nde meydana geldi. Irak'ın Sincar bölgesinden, DEAŞ'ın saldırılarına maruz kaldıktan sonra Türkiye'ye sığınan ve Midyat ilçesinde yaşayan Süleyman Naif Süleyman, hafta sonu arkadaşlarıyla mahallede futbol oynadı. Daha sonra eve giden Süleyman, annesine aç olduğunu ve yemek yiyeceğini söyledikten sonra sudan içti. Bu sırada aniden fenalaşan ve hastaneye kaldırılan Süleyman hayatını kaybetti. Aile çocuklarının cenazesini defin işlemleri için Irak'ın Sincar bölgesine götürdü.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Bakan Bilgin'den asgari ücret 2023 ve EYT düzenlemesi açıklaması!
Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi kura çekimi yapıldı! İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri...
EYT son durum 8 Kasım 2022: Emeklilikte Yaşa Takılanlar çalışma ne durumda? EYT yasası ne zaman çıkacak, formülleri neler, kimleri kapsıyor, yaş sınırı kaç?
TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi paylaşıldı! 2022 İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekilişi ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2+1/3+1 Sosyal konut TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı bilgileri
AY TUTULMASI ETKİLERİ BÜYÜK OLACAK! Dünya kanlı ay tutulmasına kilitlendi...
SON DAKİKA | Meral Akşener için bomba '14 Kasım' iddiası: CHP'li Yarkadaş canlı yayında açıkladı!
Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu, hangi takım, belli oldu mu? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ile son 16 turunda Fenerbahçe rakibi kim oldu, eşleşmeler belli oldu mu?
Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, neden yatmadı? 2022 Kasım ayı Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak, yardım parası nereden alınır?
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Maçtan sonra olay eleştiri! "Eyvah, şimdi ne yapacağız?"
Son dakika: Bursa'da bir binada yangın: 8'i çocuk 9 kişi hayatını kaybetti
ARKADAŞINA GÖNDER
13 yaşındaki çocuk kalp krizinden öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA