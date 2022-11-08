13 yaşındaki çocuk kalp krizinden öldü

Mardin'in Midyat ilçesinde ortaokul 5. sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Süleyman Naif Süleyman, arkadaşlarıyla yaptığı mahalle maçından sonra gittiği evinde kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Olay geçen cumartesi günü Gölcük Mahallesi'nde meydana geldi. Irak'ın Sincar bölgesinden, DEAŞ'ın saldırılarına maruz kaldıktan sonra Türkiye'ye sığınan ve Midyat ilçesinde yaşayan Süleyman Naif Süleyman, hafta sonu arkadaşlarıyla mahallede futbol oynadı. Daha sonra eve giden Süleyman, annesine aç olduğunu ve yemek yiyeceğini söyledikten sonra sudan içti. Bu sırada aniden fenalaşan ve hastaneye kaldırılan Süleyman hayatını kaybetti. Aile çocuklarının cenazesini defin işlemleri için Irak'ın Sincar bölgesine götürdü.