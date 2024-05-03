Haberler Yaşam Haberleri 13 yaşındaki Hanife'ye ne oldu? Ailesi sabah korkunç manzara ile karşılaştı!
Giriş Tarihi: 3.5.2024 15:57

13 yaşındaki Hanife'ye ne oldu? Ailesi sabah korkunç manzara ile karşılaştı!

Düzce'de 13 yaşındaki Hanife Betül Keçe, ailesi tarafından yatağında hareketsiz halde bulundu. Olay yerine giden sağlık ekipleri küçük çocuğun hayatını kaybettiğini tespit etti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

DHA
13 yaşındaki Hanife’ye ne oldu? Ailesi sabah korkunç manzara ile karşılaştı!

Olay, sabah saatlerinde Darıcı Mahallesi Bayrak Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Ailesi, dün gece saatlerinde uyuyan Hanife Betül Keçe'yi, sabah okula göndermek için yatağından kaldırmaya çalıştı.

Ancak çocuk uyanmadı.Aile, sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen ekipler çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Eve polis de çağrılırken, çocuğun cansız bedeni Düzce Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Hanife Betül Keçe'nin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası belli olacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
13 yaşındaki Hanife'ye ne oldu? Ailesi sabah korkunç manzara ile karşılaştı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA