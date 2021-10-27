13 yaşındaki mucit Muhammed'den büyük başarı: "Selçuk Bayraktar'ı örnek alıyorum"

Bucak Hüseyin Türker Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Muhammet Nabi Yıldız, 1 yıl süren çalışması sonrası hazırlamış olduğu 'Ne Eksem' isimli yazılım programı projesi ile katıldığı TEKNOFEST'te 'İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması Sosyal İnovasyon' kategorisinde ilkokul-ortaokul seviyesinde Türkiye birincisi oldu.

Projenin detaylarını SABAH'a anlatan Yıldız şunları söyledi: "Projemizin iki hedefi var. Birincisi çiftçilerin ve hobi olarak bitki yetiştirmek isteyenlerin arazilerine uygun bitki çeşitleri ve dikmek istedikleri bitkilerin, arazisinde yaşayıp yaşayamayacağı hakkında bilgi sahibi olmaları hedeflendi.İkinci hedefimiz ise ülkemizde yetiştirilemeyen ancak yetiştirilebilecek ekonomik değeri yüksek olan bitkilerin yetiştirilebilmesini sağlamak. Bu proje ile ülkemiz tarımına katkı sağlamak istiyorum. Tarım ve Orman Bakanlığımız da destek olduğu taktirde bu projeyi biraz daha geliştirip ülkemizin hizmetine daha güzel sunabiliriz" dedi.

'HEDEFİM SELÇUK BAYRAKTAR GİBİ OLABİLMEK'

Hedeflerinden de bahseden Muhammed Nabi Yıldız, "Çok beklemiyordum ama birinci olmayı başardık. Benim içinde sürpriz oldu. Yurtdışında eğitim almak gibi bir niyetim yok. Ülkemde okuyup ülkeme faydalı bir birey olmak istiyorum. Hedefim Selçuk Bayraktar gibi olabilmek. Ülkem için çalışacağım" diye konuştu.