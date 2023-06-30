Haberler Yaşam Haberleri 13 yıllık aşk ölüm tehditleriyle sarsıldı... Nikah masasından adliye koridorlarına
Giriş Tarihi: 30.6.2023 16:02 Son Güncelleme: 30.6.2023 16:28

13 yıllık aşk ölüm tehditleriyle sarsıldı... Nikah masasından adliye koridorlarına

Tam 13 yıldır birlikte yaşadığı imam nikahlı eşinin ölüm tehditleriyle adeta dehşeti yaşayan Güllü K., ilk fırsatta savcılığa koştu. Korkudan gözüne uyku girmeyen kadın, çocuklarının babasından kendisini öldürmeye çalıştığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Karısını arayıp sürekli ölümle tehdit eden Ali T’nin tüm telefon konuşmalarını deşifre eden savcılık, şüpheli adamın 2 yıla kadar hapsini talep etti.

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
13 yıllık aşk ölüm tehditleriyle sarsıldı... Nikah masasından adliye koridorlarına

Yıllarca süren birlikteliğin ölüm tehditleriyle sarsıldığı bir aile dramı.. Sancaktepe'de yaşayan 37 yaşındaki Güllü K. ve 53 yaşındaki Ali T. 13 yıl önce imam nikahı kıydı. Zaman içinde çocukları olan çiftin üzerinde yıllar sonraysa kara bulutlar dolaşmaya başladı.

13 YILLIK BİRLİKTELİKTE ÖLÜM TEHDİTLERİ

İddiaya göre 18 Nisan 2022 günü Ali T., imam nikahlı eşi Güllü K.'yı telefonla aradı. Aralarında ailevi meselelerden ötürü tartışma çıkan çift, telefonda tartışmaya başladı. Çift arasındaki anlaşmazlığın şiddetlenmesi sonucu iddiaya göre Ali T., eşine hakaretler ederek ölüm tehditleri savurdu. Telefonda eşinden "Seni öldürürüm bak" şeklinde laflar duyunca korkuya kapılan kadın ise savcılığa koşarak imam nikahlı eşinden şikayetçi oldu.

SAVCILIK YALANI ÇÜRÜTTÜ

Konuyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Savcılık, karı koca arasındaki telefon konuşmalarını incelemek adına çalışma başlattı. Şüpheli olarak alınan ifadesinde Ali T., her ne kadar eşini çoğu kez ölümle tehdit ettiğini kabul etmese de araştırmalar sonucu gerçek ortaya çıktı. Savcılık, çiftin gsm hatlarından gerçekleştirdikleri konuşmaları deşifre ederek şüpheli adamın eşine sürekli ölümle ilgili sözler söylediğini açığa kavuşturdu.

2 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Savcılık, soruşturma kapsamında hazırladığı iddianamede şüpheli Ali T'nin telefonda 13 yıllık imam nikahlı eşi ve çocuklarının annesi Güllü K'yı öldürmekle tehdit ettiğinin sabit görüldüğünün anlaşıldığını vurguladı. Ali T'nin 'Tehdit' suçundan 2 yıla kadar hapsini talep etti. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesi halinde şüpheli adamın yargılanmasına İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

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13 yıllık aşk ölüm tehditleriyle sarsıldı... Nikah masasından adliye koridorlarına
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