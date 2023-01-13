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Giriş Tarihi: 14.1.2023

1315 yataklı sağlık üssü

Osmangazi’de yükselen Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi’nin yüzde 80’i tamamlandı. Hastane öncelikle onkoloji, kadın, doğum ve çocuk alanlarında hizmet verecek

1315 yataklı sağlık üssü
Bursa'nın önemli kavşak noktalarından Osmangazi ilçesi Acemler mevkisinde yer alan ve şehrin sağlık alanında önemli bir ihtiyacını karşılaması planlanan sağlık yatırımının inşasının yüzde 80'i tamamlandı. Mekanik, elektrik ve dış cephe çalışmalarının sürdüğü tesis, diğer işler de tamamlanınca hizmet vermeye başlayacak. İnşaatta incelemelerde bulunan AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi Mustafa Esgin, hastanenin raylı sistem toplu ulaşım hattına yakın bir alanda merkezi bölgede yer aldığını söyledi. Esgin, Bursa ve çevre illere hizmet verecek 1315 yatak kapasiteli hastanenin, Kovid-19 salgını öncesinde açılan 1355 yataklı Bursa Şehir Hastanesi gibi modern imkanlarla işlev göreceğini dile getirdi.

EMEK'E DİŞ HASTANESİ
Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesinin 100 bin dönüm arazide 265 bin metrekare kapalı alana sahip olduğunu belirten Esgin, 231 poliklinik, 231 yoğun bakım yatağı ve 2 bin araç kapasitesinin bulunacağını bildirdi. Esgin, şöyle konuştu: "Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi kendi içinde bir onkoloji hastanesi olacak. Bunun yanı sıra kadın, doğum ve çocukla ilgili bir misyonu var. Çekirge Devlet Hastanesini bu hastaneye taşıyoruz. Oradaki bütün birimler burada yeni, modern bir hastanede hizmet verecek. 2023 içinde tamamını bitirme hedefimiz var." Esgin, spastik çocuklar hastanesinin yapım ihalesine gelecek ay çıkılacağını, ayrıca Osmangazi Emek bölgesinde diş hastanesinin inşasına başlanacağını sözlerine ekledi. AA

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1315 yataklı sağlık üssü
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