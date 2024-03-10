14 aylık kaza kurbanı

SAMSUN'da meydana gelen trafik kazasında 14 aylık bebek hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Kaza, Atakum ilçesi Samsun Ankara karayolu Gürgendağ mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleyman Kabadayı hafif ticari araçla seyir halindeyken, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca, araç kontrolden çıkarak orta refüje çarptı. Kazada, araç sürücüsü Süleyman Kabadayı ile Duygu Kabadayı, Asaf Kabadayı ve 14 aylık Ömer Kabadayı yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.Ancak Ömer bebek, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.