Karabük'te kahvehanede önceki akşam saat 21.00 sıralarında çıkan kavgada 14 yaşındaki çocuk tartıştığı 22 yaşındaki Recep Hamleci'yi öldürdü. Sebebi bilinmeyen nedenle 14 yaşındaki A.S. ile 22 yaşındaki Recep Hamleci arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.S., Recep Hamleci'yi bıçakladı. Hamleci hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin suç aleti ile birlikte gözaltına aldığı A.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.