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Giriş Tarihi: 27.6.2023

14 yaşındaki dayı, katil oldu

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Konya'nın Karatay ilçesinde önceki gece bir evde silahla yaralanmış çocuk olduğu ihbarı üzerine adrese giden polis, İslam Efe Kalın'ı (9) karın kısmından vurulmuş olarak buldu. Kalın yaralı olarak kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. 14 yaşındaki dayı E.T. ifadesinde, yeğeninin çekmecede bulunan tabancayı aldığını, tehlikeli olduğu için silahı elinden almaya çalıştığını ve bu sırada tabancanın ateş alarak yeğeninin vurulduğunu söyledi. E.T. hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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14 yaşındaki dayı, katil oldu
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