14 yaşındaki Hamide’den iki gündür haber alınamıyor

"BAŞINA BİR ŞEY GELMEDEN BULUNSUN"

Kızının etrafında pervane olduklarını ve koklamaya bile kıyamadıklarını belirten anne Havva Yıldız, "Kızım sabah saatlerinde Antalya'ya gidip tekrar akşam arkadaşıyla beraber dönüyor. Arkadaşını eve bıraktıktan sonra eve dönmüyor. O saatten bu yana haber alamıyoruz. Emniyete gittik, kayıp ilanı çıkardık. Herhangi bir not bırakmamış. Bu 3. kez gidişi, ailesinden uzaklaşmak istedi sanırım. İnşallah ortaya çıkar. Başına bir iş gelmeden tek temennim bu. 8 sınıfta okuyordu, dersleri orta düzeydeydi. Devamsızlıkları vardı biraz. Tek isteğimiz eğitimini tamamlamasıydı. Bizden herhangi bir talebi yoktu. Çünkü biz ona bütün isteklerini yerine getiriyoruz fazlasıyla. Ağabeyleri olsun, ben olayım etrafında pervane oluyoruz. Biz onu koklamaya kıyamıyoruz. Öyle bağırmak, çağırmak değil incitmiyoruz bile" ifadesini kullandı.